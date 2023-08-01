رئيس مدينة رأس غارب يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الأشجار وإزالة الأتربة

كلف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة رأس غارب، قسم النظافة والشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية، بإزالة المخلفات ونظافة قطعة أرض بشارع المنتزه، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين بالمنطقة.

ووجه رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الحاويات بجميع مناطق وشوارع المدينة الرئيسية والجانبية، ورفع الأشجار ورصد أماكن تجمعات القمامة ومخلفات الأشجار ورفعها.

وأشار حماية إلى أنه تم، استمرار أعمال حملة النظافة بجميع قطاعات المدينة، وتكثيف أعمال النظافة بكورنيش المدينة، وإزالة التراكمات وتكثيف عمل المكنسة وإزالة الأتربة بجوار الأرصفة بشوارع المدينة.