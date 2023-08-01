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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

بتمويل أوروبي.. القابضة للمياه تطلق "مشروع رفع الوعى وتعزيز المشاركة المجتمعية"

صدى البلد

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية  EBRD، مشروعا مجتمعيا لخدمة المواطنين تحت عنوان "رفع الوعى وتعزيز المشاركة المجتمعية" بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وذلك في اطار برنامج توسعات الصرف الصحي بقرى الفيوم. 

وتم الاعلان وطرح كراسة اشتراطات المشروع على منصة المشروعات الخاصة بالبنك بتاريخ 21/7/2023 على الرابط التالي
https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=20839563 
  
ويأتى إطلاق المشروع ايمانا من الشركة القابضة بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030، والتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية، حيث رأت الشركة أهمية تعزيز بناء الشراكة مع المجتمع المدنى باعتباره الذراع الحقيقى والفعال للتواصل مع المواطنين، ويتم هذا فى أطر وسياسات مؤسسية تعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى سواء من المجتمع المدنى أو العاملين بإدارات الاتصال والتواصل بخدمة العملاء بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، ورفع كفائتهم لمواكبة التكنولوجيات المتلاحقة وتعدد قنوات التواصل، لتحقيق فاعلية الاتصال مع المواطنين ليكونوا هم أنفسهم سفراء قضية التوعية بأهمية المياه من ناحية والحفاظ على استثمارات الدولة التى يتم ضخها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للتوسع فى تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى، وتعزيز التواصل والاتصال بالمواطنين والمجتمع المدنى من خلال كافة المنافذ الرقمية.

جدير بالذكر ان المشروع يستهدف رفع الوعي باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بالاستخدام الامثل من خلال منصة الكترونية فعالة للمواطنين، بالاضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في دعم مجالات مياه الشرب والصرف الصحي. 

 وتستغرق مدة تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات 

وكان لمنظمات المجتمع المدنى، خلال الأعوام الماضية، دورا هاما جدا في دعم مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، خصوصا مع تأسيس الاتحاد النوعى المصرى للمياه والصرف وتعزيز وبلورة دوره، لضمان استدامة الخدمات ووضع افكار مبنية على التطور التكنولوجى والاتصال الالكترونى والبرامج المتخصصة والشراكات التى من خلالها يكون هناك فرق توعوية ومشاركة مجتمعية واعلامية للقيام بدروهم فى شركات المياه والصرف الصحى بكفاءة وتخصصة ومهنية، طبقا للمعايير القياسية والدولية.

وتعد مشروعات التعاون الدولى أحد الأدوار والمسئوليات الرئيسية التى تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ البرنامج القومي لمشروعات الصرف الصحى بقرى مصر، والذى توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية خدمة الصرف الصحى القرى الريفية لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن والمجتمعات الحضرية، وتحسين المستوى المعيشى والصحى لسكان المناطق الريفية المحرومة والأكثر احتياجا، للوصول إلى تحقيق رخاء مجتمعي وتنمية اقتصادية وصحية وبيئية. 

 وتتعاون الشركة القابضة مع الشركاء الدوليين ومنهم الاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD  فى العديد من البرامج التى تحقق النفع للمواطنين.

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