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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: نحتاج مبادرات جديدة لدعم المصريين بالخارج وزيادة العملة الصعبة

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمنت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية تجاه أبنائها بالخارج، من خلال الاهتمام بالتواصل ووضع النقاط على الحروف فى الكثير من المشاكل للمصريين بالخارج.

وأكدت "عجمى"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،خلال تعليقها على مؤتمر المصريين بالخارج، أن إهتمام مصر بأبنائها بالخارج، ظهر فى التواصل مع الجاليات المصرية فى العالم كله، والإهتمام بالتعليم والتنسيق، والإهتمام بموضوع صندوق إستثمار المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر علامة ناجحة فى ظل قيادة سليمة بالتواصل والتحاور مع المصريين والإستماع لإحتياجاتهم.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدخل الأول من العملة الصعبة يأتى من المصريين بالخارج، والإستثمارات والمشاريع الصغيرة والكبيرة فى الكثير من المصريين فى الخارج و التى تأتى بالدعم لمصر، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يعتبروا سفراء لمصر سياسيا وإجتماعيا وإستثماريا فى كافة المجالات.

وأشارت النائبة غادة عجمي، إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم المصريين بالخارج، ناجحة بكل المقاييس، موضحة أن بإستمرارية سير العجلة، مصر فى حاجة لمبادرات أخرى لدعم أبنائها بالخارج.

المصريين بالخارج العلاقات الخارجية النواب مجلس النواب النائبة غادة عجمي

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