الأول على الجمهورية ثانوية عامة مدارس stem يكشف أهمية المشاريع

قال أدهم محمود، الحاصل على المركز الأول على الجمهورية بمدارس "stem"، إن تجربة مدارس المتفوقين تختلف من مدرسة لأخرى ومن طالب لآخر، وهي ترتكز على عمل مشروعات، وكل فصل دراسي للمساهمة في حل مشكلات مصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن كل مشروع يعمل عليه من 3-5 طلاب حسب السنة الدراسية، وفي نهاية العام يتم تنظيم معرض لعرض المشروع بالكامل، متابعا: المدرسة داخلية لتساهم بشكل أكبر على تعاون الطلاب.

واسترسل: مناهج المدارس المتفوقين أكبر، وغير محدد بكتاب مدرسي أو خارجي،حيث نعتمد على مراجع عالمية في الفيزياء تستخدم في الجامعات، مما يجعل الطالب جاهز للتعليم الجامعي، وقادر على التأقلم.

ولفت إلى أن معظم المشروعات كانت تركز على حل مشكلة ندرة المياه، وكان هناك مشروع خاص بتجميع مياه الأمطار، في سنة أولى، ومشروع آخر خاص بتكثيف بخار الهواء للاستفادة منه في مياه الشرب، ومشروع خاص بتوفير الطاقة بصور مختلفة.