تعرف على خطة تخفيف الأحمال بالوادي الجديد

قال المهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالوادى الجديد، إنه تم البدء في تنفيذ خطة فصل التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال بالوادى الجديد لمدة ساعة واحدة من 11 حتى 12 ظهرا، وتم استبعاد مدن الخارجة والداخلة ومدينة بلاط والكمائن الأمنية والمستشفيات والمناطق التي بها وحدات صحية من خطة فصل التيار الكهربائي.

وأضاف «عمر» في تصريحات صحفية، أن فصل الكهرباء لتخفيف الأحمال سيتم وفق جدول محدد بالمناطق ومدة الانقطاع، في ظل أهمية سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء على الفرد والمجتمع، وناشد المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة انقطاع الكهرباء.