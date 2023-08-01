رغم حاجه الزمالك له .. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة الاهلي في فسخ التعاقد مع والتر بواليا وديا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يتفاوض مع والتر بواليا لفسخ التعاقد معه وديا وسط رفض كولر لعودته ".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتمسك بفسخ عقده مع الفريق والحصول على ما تبقى من عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يتجه لوضع اللاعب في قائمة الانتظار، حال عدم التوصل لاتفاق، لرغبة النادي في عدم رحيل اللاعب مجانًا".

وأضاف أمير هشام: "وكيل بواليا في اتصالات مع نادي الزمالك لنقل اللاعب، وهو الأمر الذي يجعل بواليا يتمسك بفكرة فسخ العقد".