البنتاجون: روسيا تستطيع إنهاء الحرب غدا والأمر يعود لأوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن روسيا تستطيع إنهاء الحرب غًدا والأمر يعود لأوكرانيا لتحديد متى تريد بدء مفاوضات السلام.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات نقلتها فضائية"الحرة"، : مستمرون في التواصل مع جيش النيجر حيث ندعم رئيس النيجر محمد بازوم لافتا إلي أن التركيز الآن يتمحور حول التأكد من أن قواتهم في وضع آمن.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال أن السفارة الأمريكية في النيجر كانت مفتوحة اليوم وتعمل بشكل طبيعي وبدون أي خطورة.

وأضاف ماثيو في تصريحات نقلتها فضائية "الحرة": لا مؤشرات على وجود تهديدات للمواطنين الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في النيجر ونأمل في إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة وكل الجهود تنصب على هذا الأمر لافتا إلي أن الفرصة قائمة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة وهو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن ، اليوم الثلاثاء، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير بشأن الوجود في النيجر.

أوضح البيت الأبيض، أنه “لا يوجد قرار بشأن استخدام القوات الأمريكية في النيجر لدعم محاولات إجلاء رعايا بعض الدول”، مشيرا إلي أنه “ليس هناك أي مؤشرات على تهديدات مباشرة للمواطنين الأمريكيين”.