قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الهجمات الأوكرانية على أراضي روسيا تشير إلى الضعف العسكري لنظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتقوده شخصيا إلى الوفاة المبكرة.

وقال جونسون: “زيلينسكي سوف يموت مبكرا.. هذا هو الواقع، وهذا هو الفعل رقم واحد من اليأس. ثانيا، عليك أن تسأل: يا رفاق، إذا كان بإمكانك فعل ذلك، فلماذا لا تضرب المنشآت العسكرية الروسية التي تعذب قواتك على الأرض".

وأشار إلى أن 90٪ من المركبات القتالية المنقولة إلى الولايات المتحدة دمرت خلال هجوم روسي واحد، ولا تستطيع أوكرانيا معارضة أي شيء كضربة عسكرية في ساحة المعركة لمنع روسيا من تدمير معداتها.

وأضاف أنهم “لا يفعلون ذلك، لكنهم يواصلون مهاجمة مليار هدف آخر ورواية حكايات طويلة عنه… وروسيا تواصل هجومها العسكري، في حين أن أوكرانيا تخسر، وتخسر بسرعة”.