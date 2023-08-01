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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعبارة واحدة .. بايدن يهين زيلينسكي علنا

بعبارة واحدة.. بايدن
بعبارة واحدة.. بايدن يهين زيلينسكي علنا

قالت مجلة “أميركان ثينكر”، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهان علنا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عندما غضب من قرار الناتو بعدم دعوة كييف إلى الحلف.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال خلال محادثات مع زيلينسكي في قمة فيلنيوس في 12 يوليو مازحا إن أوكرانيا "عالقة" مع الولايات المتحدة، وواشنطن لن تذهب إلى أي مكان من كييف”.

وأضافت: "عندما تجرأ التابع على رفع صوته إلى المضيفين، كان على الرئيس بايدن أن يظهر له مكانه... بالحديث بشكل غير دبلوماسي، بمعني: ستقاتل أنت طالما أننا نزودك بالأسلحة أو حتى نفاد علف المدافع".

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ولفتت المجلة الانتباه إلى أن “قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في 11-12 يوليو هدأت حماسة زيلينسكي، الذي كان يطارد العضوية في الكتلة العسكرية”.

بايدن زيلينسكي كييف

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