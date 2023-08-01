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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من روسيا بشأن صيغة زيلينسكي للسلام

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل صيغته للسلام إلى مستوى المنظمة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أوضحت زاخاروفا، أنه لا يوجد في هذه الوثيقة الأوكرانية أي شيء من كلمة سلمي، قائلة: "لا يوجد أي شيء من سلمي في الصيغة الأوكرانية للسلام. هذه قصة استفزازية أخرى من نظام كييف، تمت صياغتها بالتعاون مع الغرب الجماعي".

وأضافت أن “روسيا أكدت مرات عديدة أن خطة تسوية النزاع السلمية التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة، لأن النقاط المكتوبة هناك، لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض، ولا في سياق تطور الأحداث".

وأمس، علقت زاخاروفا، على الاجتماع المرتقب بشأن أوكرانيا في السعودية، قائلًا إنه سيكون مفيدًا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".

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وقالت زاخاروفا تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".

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