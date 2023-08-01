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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24 في خيرسون

طائرة Mi-24
طائرة Mi-24

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية في روسيا، اليوم الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أسقطتها قوات الدفاع الجوي الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وقال المتحدث في بيان له: "وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت مروحية من طراز Mi-24 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ميخائيلوفكا على الضفة اليمنى لدنيبر في منطقة خيرسون".

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد دمرت القوات الروسية خلال الـ 24 الساعة الماضية زورقين يقلان 10 جنود أوكرانيين بالقرب من جزيرتي بروسيريتسكي ودامانسكي، بالإضافة إلى نظام إطلاق الصواريخ المتعدد IRIS-T الألماني الصنع.

وأضاف المتحدث، أن القوات الروسية قصفت قذيفتي هاون أوكراني عيار 129 ملم بالقرب من مستوطنة سادوفوي في منطقة خيرسون وموقعين للقوات الأوكرانية بالقرب من قريتي زمييفكا وميخائيلوفكا في منطقة كاخوفكا.

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