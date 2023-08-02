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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خطة النواب: مشروعات الطرق والمحاور لها جدوى اقتصادية كبيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل وكواليس جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.

 

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 وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   تم طرح مقترحات في جلسة الدين العام بالحوار الوطني ".

 

 وأضاف ياسر عمر :" بعض المقترحات لاقت قبول واستحسان من المشاركين في جلسات المحور الاقتصادي ".

 

 وتابع ياسر عمر :"  هناك أولويات لإنهاء المشروعات التي وصل فيها نسبة التنفيذ لأكثر من 70 %".

 

 واكمل ياسر عمر :" يجب ان كيون هناك جدوى اقتصادية من المشروعات التي لم يتم البدء فيها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ".

 

 ولفت ياسر عمر :"  مشروعات الطرق والمحاور لها جدوى اقتصادية كبرى " مضيفا:" مشروعات الطرق أسهمت في إحداث سيولة مرورية بما ينعكس إيجابيا على العديد من القطاعات ".

النواب المشروعات الحوار الوطني المحور الاقتصادي اخبار التوك شو

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