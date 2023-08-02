خطة النواب: مشروعات الطرق والمحاور لها جدوى اقتصادية كبيرة

كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل وكواليس جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.

وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم طرح مقترحات في جلسة الدين العام بالحوار الوطني ".

وأضاف ياسر عمر :" بعض المقترحات لاقت قبول واستحسان من المشاركين في جلسات المحور الاقتصادي ".

وتابع ياسر عمر :" هناك أولويات لإنهاء المشروعات التي وصل فيها نسبة التنفيذ لأكثر من 70 %".

واكمل ياسر عمر :" يجب ان كيون هناك جدوى اقتصادية من المشروعات التي لم يتم البدء فيها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ".

ولفت ياسر عمر :" مشروعات الطرق والمحاور لها جدوى اقتصادية كبرى " مضيفا:" مشروعات الطرق أسهمت في إحداث سيولة مرورية بما ينعكس إيجابيا على العديد من القطاعات ".