ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات المحور السياسي في الحوار الوطني

‏قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ‏إن المحور السياسي ناقش ثلاثة أمور خلال أربعة جلسات، ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وناقش النقابات العمالية وناقش قانون الإدارة المحلية.



‏وتابع ضياء رشوان ‏خلال لقاء له مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب ومن له حق التصويت ومن المحرومين التصويت وما هي عقوبة الجريمة الانتخابية.

قانون النظام الانتخابي

وأضاف أما بخصوص قانون النظام الانتخابي هذا قد انتهينا منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية هو متعلق بمن هم المواطنون الذي يحق لهم الترشح والتصويت والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، وهذا تم مناقشة في جلسة يوم الأحد الماضي وكان هناك كلام مفيد جدا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف.