انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد القوصي بمدينة القصير الأحد المقبل

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، الثلاثاء، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد القوصي بمدينة القصير تحت عنوان "رُسل الله" عليهم السلام، وذلك يوم الأحد من الأسبوع المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء، تحت إشراف الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر.

تُعقد محاضرات الأسبوع الثقافي بعد صلاة المغرب مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وفى سياق اخر كلف ياسر حماية، رئيس مدينة رأس غارب، الإدارة الهندسية وقسم التنظيم، بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص بمنطقة 128 بالمدى، على النفقة الشخصية للمعتدي.

وأكد رئيس المدينة رصد جميع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وإزالتها فى المهد، والتصدى بكل حزم وتنفيذ القانون على الجميع وعدم التهاون فى تنفيذ الإزالات حفاظا على مقدرات الدولة، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.