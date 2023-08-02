فؤاد علام يكشف لحظات إعدام سيد قطب ويؤكد كذب ادعاءات الإخوان

كشف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، عن تفاصيل لحظة إعدام سيد قطب، مؤكدًا أنه من اصطحبه من السجن لتنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيد قطب كان صامتًا طوال وجوده بالسيارة ولم ينطق بكلمة، وكان مقيدًا "بكلبش" معه في يده، وقال "قطب"، كلمة واحدة فقط وهي: "دا اللي فاضل خدوه"، في إشارة لعقله، ولم يتحدث حتى وقت تنفيذ الإعدام.

وأكد أنه حتى عند قراءة الحكم من قبل وكيل النيابة كان سيد قطب يتمتم ولا يجيب حتى دخل غرفة الإعدام، موضحًا أنه لم يوجه أي رسائل للنظام كما أشاع الإخوان وكلها قصص وهمية لا أساس لها.