فؤاد علام: سيد قطب كان يتمتم قبل الإعدام.. ولم ينطق إلا بكلمتين أثناء ترحيله|فيديو

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إنّه كان موجودا لحظة إعدام الإرهابي سيد قطب، موضحًا: "كان صامتا، وقبل الوصول إلى مكان تنفيذ الإعدام وأثناء وجودنا في السيارة التي نقلته كان يشير إلى رأسه ويقول لي دي اللي فاضلة خدوها بقى".

وأضاف "علام"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "سيد قطب لم يتحدث نهائيا منذ اصطحابه من سجن أبو زعبل إلى سجن الاستئناف لتنفيذ الإعدام، وحتى عندما كان وكيل النيابة يقرأ الحكم عليه وفقا للإجراءات المتعارف عليها كان يتمتم ولا يجيب بأي شيء حتى دخل غرفة الإعدام".

وتابع وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: "ما يثار حول توجيهه رسالة لنا قبل إعدامه مجرد حكايات وهمية لا أساس لها من الصحة، سيد قطب لم يتحدث على الإطلاق واكتفى بالتمتمة فقط إلى أن أُعدم وانتهى الأمر، وادعاءات المظلومية من أنصاره للخداع والتضليل".