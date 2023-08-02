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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدع عالمية.. كريس المصري يقدم عرضا مبهرا في العلمين الجديدة

كريس المصري في العلمين
كريس المصري في العلمين

قدم الساحر كريس المصري، عرضا مبهرا أثناء مشاركته في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

 

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وشاركت شاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في  فعاليات مهرجان العلمين الجديدية 2023، وخصصت فقرة ترفيهية لبرنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" من العلمين.

 

وقدم كريس المصري مجموعة من الخدع العالمية بشكل احرتافي على مسرح صاحبة السعادة في العلمين الجديدة .

 

وتفاعل الجمهور مع خدع كريس المصري وشعروا بالصدمة نتيجة اتقان الساحر كريس المصري في تنفيذ الخدع والحركات الاستعراضية.

 

كما شاركت فرقة أيامنا الحلوة في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وقدمت مجموعة من الأغاني القدديمة خاصة أغاني الثمانينيات والتسعينيات.

كريس المصري العلمين مهرجان العلمين صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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