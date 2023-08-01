ثقافة وفن وترفيه.. ناقد فني: كل يوم جديد في مدينة العلمين

‏قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن لديهم كل يوم فعالية جديدة في مدينة العلمين سواء كانت فعالية ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو فنية، وحتى سياسيا الفصائل الفلسطينية منذ يومين كانت تجتمع في مدينة العلمين قائلا إن "العالم علمين كل جديد".

مدينة العلمين الجديدة



‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "العالم علمين"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": نحن نتحدث عن مدينة من الجيل الرابع وهي مدينة منافسة للدول المطلة على البحر المتوسط وهي دول جنوب أوروبا، وتسويق مثل هذه المدن يكون عن طريق القوى الناعمة ورأينا خلال الأسابيع الماضية كم الاحتفالات والفعاليات مثل حفلات راغب علامة وتامر حسني، وننتظر أيضا محمد منير وحميد الشاعري.