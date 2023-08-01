لما جبريل: منح الشركة المتحدة عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» مصدر فخر

قالت الإعلامية لما جبريل، موفدة «إكسترا نيوز» في العلمين الجديدة، إن الأجواء في العلمين الجديدة رائعة؛ إذ شهدت حتى الآن الكثير من الفعاليات مثل حفلة النجم راغب علامة وفعاليات مسرح الشارع، والممشى السياحي الأطول في الشرق الأوسط مليء بالفعاليات بجانب بطولة البادل.

وأضافت «جبريل»، خلال لقاء ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالة من الفرحة والبهجة في مهرجان «العالم علمين» الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت منح كل عوائد وصافي عوائد مهرجان العلمين الجديدة لمبادرة حياة كريمة؛ إيمانا من الشركة المتحدة بدورها التنموي في مصر والمجتمع.

الترفيه في مصر

وأوضحت أن الشركة المتحدة لديها إيمان قوي بصناعة الترفيه في مصر، وأهمية القوة الناعمة وما لدى مصر قوة ناعمة حقيقية، ولكن الدور التنموي لمصر ومبادرة حياة كريمة هي الأكبر من نوعها في العالم لتحسين حياة 60 مليون مواطن في الريف المصري، والتبرع بعوائد المهرجان قرار صائب، ونفتخر جميعا أننا ننتمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

