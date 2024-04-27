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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: أي قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي ستفيد أمريكا

بيسكوف
بيسكوف

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، أن أي قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية ستفيد الولايات المتحدة وتعني زيادة تكلفة الغاز على الصناعة الأوروبية.

وردًا على جهود الولايات المتحدة للضغط على الصين بشأن روسيا، أضاف بيسكوف أن موسكو وبكين ستواصلان تطوير العلاقات بينهما.

ولفت "سنبحث عن طرق للتغلب على أي عقوبات "غير قانونية" يفرضها الاتحاد الأوروبي على عملياتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال".

كما قال المتحدث باسم الكرملين أن موسكو ليس لديها شروط مسبقة للمفاوضات مع كييف.

وأضاف بيسكوف أنه: “في الوقت الحالي لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات، لأن الجميع يفهم ويعرف موقف أوكرانيا بشأن عدم قبول أي مفاوضات، ولذلك فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

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