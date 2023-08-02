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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ضياء رشوان المنسق
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب والتشاؤم على خلفية الفشل والإحباط الشديد، موضحًا: "إعلام الجماعة الإرهابية يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ما يقوله ويصنع، والرغبة في العودة مرة أخرى وبين ما يمكن حدوثه على أرض الواقع".

 

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك إحساس نفسي تشاؤمي يضغط على الجماعة، لأنها تجري وراء سراب، مشددًا على أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ليست لديه أي قدرة على طرح الحلول.  

 

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "بعض المنتمين إلى هذه الجماعة مقتنعون أنهم لم يعودوا إلى المشهد مرة أخرى لكنهم ليسوا مقتنعين نفسيا ولديهم حالة من الإنكار".

 

وأكد، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ينشر الفتن والشائعات، مشيرًا إلى أن مصر لديها تاريخ طويل، وبالتالي لا يمكن لإعلام الإخوان أن يغير مصيرها، وشدد على أن 90% من إعلاميي الإخوان مجهولو الهوية ولم يكن لهم أي دور أو أثر في الحياة السياسية أو الصحفية أو الإعلامية المصرية.
 

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