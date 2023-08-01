ضياء رشوان: مقترح بتعديل التصويت بالقنصليات مع ضمان عدم التدخل في الانتخابات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن القانون الحالي ينص على أن التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج في مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الدول الكبيرة في المساحة، فيكون التصويت في مقار القنصليات أمراً صعباً جدا.

وأضاف "رشوان" ‏في حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مقترح في الحوار الوطني بتعديل التصويت في القنصليات بما يضمن عدم التدخل في الانتخابات وتزويرها أو السطو إلكترونيا عليها"، لافتًا إلى أن عدد المصريين بالخارج قد يصل إلى 9 ملايين أكثر، وكان أكبر عدد من المشاركين في انتخابات منذ أحداث يناير 2011 هو 350 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك فرق شاسع بين العدد الإجمالي وعدد المصوتين.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "بعض الدول تصوت بالبريد، ونحن جربناها مرة بالبريد في انتخابات سابقة، وبالتالي، فإنه لا يوجد أي مانع من التصويت المبكر، والمواطنون لهم حق التصويت".