اليوم.. ورشة تصميم الزخارف الإسلامية بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مكتبة الطفل بقطاع المكتبات ورشة تصميم الزخارف في الفنون الإسلامية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إلى الأحد، ۱۳ أغسطس ۲۰۲۳، من الساعة 12:00 ظهرًا إلى الساعة 2:00مساءً بمكتبة الإسكندرية.

وتقدم الورشة الدكتورة هبة الله حجازي؛ مسئول تصميم المطبوعات بمركز دراسات الحضارة الإسلامية.

وتركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية رسم الأشكال الزخرفية الهندسية والنباتية والحيوانية في الفنون الإسلامية وطرق تصميم وتشكيل العناصر الزخرفية على المواد الخام المستخدمة في الفنون الإسلامية.