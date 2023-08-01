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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

70 عملا فنيا لأطفال الثغر في العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

صدى البلد

شهد قصر ثقافة الشاطبي المعرض الفني الذي نظمته ثقافة الطفل بفرع الإسكندرية بمناسبة العيد القومي للثغر.

وتضمن المعرض 70 عملا فنيا تنوع ما بين اللوحات الفنية والمجسمات، بمشاركة أطفال قصور وبيوت الثقافة التابعة للفرع.

وجاءت الأعمال الفنية بتقنيات تنوعت ما بين الرسم، الكولاج، الطباعة، السيلويت والحرق على الفلين، لتعبر عن معالم المحافظة كالمكتبة، الفنار، شاطئ البحر والسفن، والكائنات البحرية المختلفة، كوبري ستانلي وتاكسي الإسكندرية، باستخدام خامات متنوعة منها الكانسون الملون، البورو، القماش والخيوط والأصداف والزجاجات البلاستيكية ورقائق النحاس، والألوان التي تنوعت ما بين الفلوماستر، الخشب، المائية والأويل باستيل.

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أما المجسمات فتم الاستعانة في تشكيلها على خامات معاد تدويرها كالكرتون وبعض المواد البلاستيكية وأغطية الزجاجات، هذا إلى جانب الأعمال المصنوعة من الطين الاسواني نتاج ورشة الطفل المقامة بقصر ثقافة الأنفوشي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة العيد القومي للثغر العامة لقصور الثقافة بيوت الثقافة ثقافة الشاطبي

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