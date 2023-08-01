الشمس وتأثيرها.. أولى فعاليات شهر أغسطس لجمعية مصر الجديدة| غدا

تنطلق صباح غد الأربعاء فعاليات البرامج الثقافية التى تنظمها جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى فى كافة منصاتها الثقافة والإبداعية ، متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل ومكتبة الاسمرات ، والتى حرصت الجمعية على التنوع الابداعى والفكرى فى فعالياتها لتناسب كافة الفئات العمرية والاجتماعية .



قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان الفاعليات تؤكد على التنمية البشرية للشباب والنشء وغرس الانتماء الوطنى فى نفوسهم وإعدادهم لتسلم رايات الابداع في المستقبل.



وأشار حلمى إلى أن قادرون باختلاف لهم نصيب كبير من تلك الفعاليات والتى تؤكد على دمجهم مع المجتمع ليصبحوا فاعلين فى خطط التنمية التى تنفذها الدولة فى شتى المجالات ، وذلك مواكبة لتوجه القيادة السياسية بضرورة رسم البرامج التى تناسب تلك الفئة الهامة من الشعب المصري وتنفيذ الخطط التى من شأنها النهوض بكافة أطياف المجتمع.

وتبدأ تلك الفعاليات فى مكتبة المستقبل للطفل بتنفيذ ورشة عمل بعنوان ، الشمس وتاثيرها ، وذلك في الساعة ١٢ من ظهر غد الأربعاء بمقر المكتبة فى جسر السويس ، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك .



أوضح الدكتور نبيل حلمى أن ورشة العمل تتناول تأثير أشعة الشمس على الكرة الأرضية وفوائدها وكيف نتجنب وأضرارها،، كما تؤكد ورشة العمل على أن الشمس أساس الحياة.