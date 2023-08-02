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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أحد فوق القانون.. نانسي بيلوسي تعلق على لائحة اتهام ترامب الجديدة

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي، أن التهم المعلنة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في لائحة الاتهام الأخيرة خطيرة للغاية.

وقالت بيلوسي في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء إن التهم الموجهة في لائحة اتهام ترامب خطيرة للغاية، وهو مثل كل متهم جنائي برئ حتى تثبت إدانته.

وأضافت أنه يجب مراعاة الإجراءات القانونية والنظر في التهم بشكل سلمي ودون أي تدخل خارجي، لافتة إلى أنه لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس الأمريكي السابق.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام إلى ترامب في أربع تهم خاصة بتحقيق المحقق الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقًا لوثيقة محكمة.

والتهم الموجهة هي: مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على منصته الخاصة "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك  "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب، حيث اتهمه سميث بإساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض، واتهم في مارس بالاحتيال التجاري.

ودفع ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين.

نانسي بيلوسي دونالد ترامب تهم اتهام ترامب هيئة المحلفين الفيدرالية

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