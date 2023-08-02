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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية: الدولة تعمل على هيكلة المصروفات كل فترة زمنية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

عددت ماريان عزمي خبيرة الاقتصاد، جهود الدولة لتعزيز إيرادات المالية العامة وزيادة معدل النمو، قائلة:" المصروفات والإيرادات هما النقطتين الأساسيتين فى عجز الموازنة، لافتة إلى أنه مهما كان حجم المصروفات فإن زيادة الإيرادات هى الأساسى أو الأقوى".

وأضافت عزمي خلال لقائها بقناة إكسترا نيوز، أن كل فترة زمنية يتم هيكلة المصروفات، حيث تأتى مرتبات الموظفين بدرجة أولوية أكثر من شئ آخر، والمشروعات القومية لها دور آخر، كما أن الفئات الخاصة وذوى الهمم لهم دور أيضا، بالإضافة لتكافل وكرامة.

وأشارت خبيرة الاقتصاد، إلى أن المصروفات حصان جامح وصعب السيطرة عليه، حتى ولو عملنا بكل جهد على ترشيده، وإعادة الهيكلة توفر جزء من المصروفات، ولكن صعب السيطرة عليها بنسبة 100% ، ويفضل التنويع فى الإيرادات وزيادتها.

المصروفات خبيرة اقتصادية اقتصاد هيكلة المصروفات إكسترا نيوز ماريان عزمي

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