بسمة وهبة تحيي ذكرى سعيد صالح: مجاش ولا هيجي حد شبهه

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه مثل هذا اليوم منذ 9 أعوام ودع عالمنا فنان كبير جدا وعملة نادرة لا تتكرر، ففي الأول من أغسطس عام 2014 رحل الفنان الكبير سعيد صالح عملاق الكوميديا: "مجاش ولا هيجي حد شبهه، مشي وساب لنا 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية".

وأضاف "بسمة وهبة"، في خلال قناة "المحور": "مكتشفه هو الفنان العظيم حسن يوسف وكان سببا في ظهوره للنور، ومع عادل إمام كون ثنائيا نادرا جدا بداية من مدرسة المشاغبين، وظهرا سويا في أفلام كثيرة مثل المشبوه وسلام يا صاحبي وكان آخر تعاون بينهما هو فيلم زهايمر".

توفي بأزمة قلبية

وتابعت بسمة وهبة : "كان سعيد صالح محبوبا من الفنانين وكان دائم الدعم والمساعدة لهم رغم أنه بدأ يعاني من مشكلات في القلب منذ عام 2005 واستمرت هذه المشكلات حتى عام 2014 عندما توفي بأزمة قلبية".