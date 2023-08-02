علاج 600 حالة فى القافلة البيطرية بقرى البنجر بمطروح

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرى البنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن القوافل التي تنظمها الجامعة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي ضوء دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات البيطرية للمناطق النائية وخدمة إقليم مطروح ككل.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان خليفة، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، إنه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ600 حالة، شملت تشخيص الحمل لـ10 أفراس بالسونار، وغسيل رحم لـ4 حالات أبقار، وعلاج 5 حالات تكيس المبايض في أبقار، وعلاج 40 حالة انسداد في القناة الأنفية الدمعية في الحمير، وعلاج 160 حالة طفيليات داخلية وخارجية، وتشخيص وعلاج أمراض سوء التغذية والنقص الغذائي في أبقار وجاموس وخيول من وحمير، وعلاج 40 حالة إصابة سرج في حمير، والكشف بالسونار على حالات خيول، وتشخيص 3 حالات في أبقار باستخدام السونار، وتشخيص 3 حالات إسهال في عجول، وتجريع 160 حالة أغنام ضد طفيليات الدم، وعلاج 50 حالة التهاب رئوي في أغنام، وتشخيص وعلاج 20 حالة زكام معدي في بط، وتشخيص حالة إجهاض في بقرة، وإجراء عملية جراحية وإزالة سنطة في بقرة، وتشخيص وعلاج التهاب في الأذن الوسطى والخارجية في بقرة، وتشخيص 40 حالة أبقار وجاموس، وعلاج حالات الشياع المتكرر، وتشخيص وعلاج حالة قرحة، وتشخيص حالات التهاب رئوي في خيول وعلاجها، وتشخيص 20 حالة كوريزا في رومي وعلاجها، وانسداد القناة الدمعية في حصان.

من جانبهم، أشاد أهالي القرية بالقوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة، والخدمات العلاجية المتميزة التي تقدمها.