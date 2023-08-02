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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالثانوي العام

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،  المرحلة الثانية والاخيرة للقبول بالصف الاول الثانوي العام بمجموع 237 درجة للناجحين بالشهادة الإعدادية بدلا من مجموع 243درجة.

 
جاء ذلك وفقا لما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعد أن تم حصر الاماكن المتبقية ببعض المدارس بالادارات التعليمية بنطاق المحافظة حيث يبلغ عدد الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة موزعين علي 1030 فصل وبذا تبلغ كثافة الفصل الواحد 55 طالب وطالبة.


كما اعتمد "مختار"نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية لهذا العام بنسبة نجاح 80٪وبذلك تصبح النتيجة النهائية لهذا العام  97.3٪ حيث تقدم للامتحان 123812 طالب وطالبة نجح منهم 120542 طالب وطالبة،ومن ناحية اخري كانت نتيجة امتحان الدور الثاني للاعدادية مكفوفين بنسبة 100٪ واعدادية القسم المهني بنسبة 100٪.. 
وقال " مختار " كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم .
كما قال " المحافظ " إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

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الدقهلية التربية والتعليم الصف الاول الثانوي العام لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية

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