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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها مع ابنتها... سر طول شعر شيريهان

صدى البلد


تصدرت  الفنانة شريهان ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "تاليةالقرآن".


 

وشاركت شريهان بمجموعة من صور جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور من الاحتفال بعيد ميلادابنتها الـ14، ولم تظهر في الصور وظهر ابنتيها لؤلؤة وتالية.


 

وظهرت ابنة شيريهان  في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا باللون الاسود ، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرزجمالها وهو ما كشف عن خصرها النحيف


 

سر طول شعر شيريهان…


 


 

زيت الزيتون هو السر الطبيعي الذي تستخدمه شيريهان لشعر طويل قوي وصحي، وخاصة وصفة الثوم مع زيت الزيتون، فهي تعمل على نمو الشعر وخاصة في الفراغات، وتطول الشعر بكثافة وتحد من تساقطه.


 

طريقة استخدام الثوم وزيت الزيتون للشعر:

انقعي فصوص الثوم في زجاجة زيت زيتون واتركيه يومين في مكان مظلم ثم استخدميه كحمام زيت قبل غسل الشعر،ودلكي به فروة الرأس وحتى الأطراف وخاصة في أماكن الفراغات، والأفضل استخدامه مرتين أسبوعيًا للحصول علىنتيجة مرضية.

ابنة شيريهان احتفال بعيد ميلاد الفنانة شريهان تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ميلاد ابنتها للشعر وصفة الثوم

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