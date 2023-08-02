سمير فوزى لاعب الألومنيوم يعلن رحيله عن الفريق

أعلن سمير فوزى لاعب وسط فريق الألومنيوم رحيله عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية ، مؤكدًا أنه اكتسب العديد من الخبرات طوال الفترة التي قضاها داخل أسوار النادى.

وكتب سمير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس

بوك: "الحمد لله تم انتهاء تعاقدي مع نادي الألومنيوم المحترم بشكر مجلس الإدارة وجمهور النادي المحترم بالتوفيق ليهم في ماهو قادم وبشكر اللاعبين زمايلي وربنا يكرم ف الخطوة القادمة" .

كان مجلس إدارة نادي الالومنيوم ، تعاقد مع هشام عبدالمنعم المدير الفنى الأسبق لبترول أسيوط لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلفا لأبو طالب العيسوى المدير الفني السابق .

وكان قد تقدم أبو طالب العيسوى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بإستقالته من تدريب الفريق وقام مسئولي مجلس الادارة بتعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق لحين اختيار مدير فني للفريق .