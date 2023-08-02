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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال المدير الفني لنادي النصر السعودي عن شيكابالا.. تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

شارك الإعلامي أحمد شوبير ، تصريحات لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير: "لويس كاسترو المدير الفني للنصر :شيكابالا لاعب مميز ويخلق حالة من التوازن، ويهدد مرمى الخصم في كل هجمة، لكني في النهاية لا أركز على لاعب بعينه، لأن كرة القدم لعبة جماعية".

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للقاء النصر السعودي المقرر له غدا الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره النصر السعودي ضمن منافسات البطولة العربية للاندية غدا فى تمام الساعة السادسة مساء .

ومن المقرر ان تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي غدا الخميس عبر شبكة قنوات ssc  1 و ssc 5 بشكل حصري . 

واقتنص فريق الشباب السعودي فوزه الأول ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بالتغلب على الزمالك (1-0)، سجله قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 44، وسط جدل تحكيمي واعتراضات من لاعبي الأبيض على صحة قرارات الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة.

وتقدم نادي الزمالك، باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الشباب السعودي، التي أقيمت مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

وأعلن الزمالك التقدم باحتجاج رسمي لمنظمي البطولة العربية، ضد طاقم تحكيم المباراة، عقب انتهاء اللقاء بشكل مباشر بسبب أن الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة تسبب في توجيه نتيجة اللقاء لصالح الشباب السعودي.

ويمتلك فريق الزمالك فرصة كبيرة من أجل بلوغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية فى مباراة الخميس أمام النصر السعودي .

ويتضمن السيناريو الأول فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو علي نظيره النصر السعودي غدا الخميس يضمن صعود الزمالك بأي نتيجة مباشرة الي دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية. 

السيناريو الثاني يشمل تعادل الزمالك أو الخسارة أمام نظيره النصر السعودي تعني الخروج من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات .

شيكابالا المدير الفني للنصر

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