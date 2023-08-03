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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

صدى البلد

 

الكنتالوب أو الشمام يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، كفيتامين "A وC وB"، والألياف ونسبة من الحديد، وغنى بالبروتين والكالسيوم والفوسفور. 

 

لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أهم فوائد الكنتالوب أو الشمام هى:


1- يحد من إصابتك بالإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
2- يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم ويحد من ارتفاعه. 
3- يعمل كمسكن قوى لألم المفاصل.
4- يقيك من الإصابة بعسر الهضم.
5- يعد علاجا فعالا للتخلص من حموضة المعدة، وذلك يرجع لاحتوائه على مواد قلوية تقلل من الشعور بالحموضة. 
6- يقيك من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضادات للأكسدة. 
7- يقيك من الإصابة بالجلطات لاحتوائه على مادة الإدينوزين التى تحد من تجلط الدم. 
8- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، وذلك يرجع إلى أنه يزيد من مستقبلات الأنسولين فى الجسم. 
9- يخلصك من الوزن الزائد لأنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة. 
10- يحتوى على الألياف الغذائيه التى تعطى إحساس بالشبع عدة ساعات .
 

الشمام الوزن الزائد الكنتالوب تنظيم نسبة السكر في الدم حموضة المعدة تنظيم نسبة السكر فوائد الكنتالوب

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