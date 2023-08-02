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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكتلة البرلمانية بالإسماعيلية تناقش أزمة مساكن الكاكولا

الاجتماع
الاجتماع

عقدت الكتلة البرلمانية لنواب محافظة الاسماعيلية، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا الحيوية والمشكلات التي تلقاها النواب من المواطنين خلال الفترة القصيرة الماضية.

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وحضر الاجتماع النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والنائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، والمهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب، والدكتور سامى هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس، والنائبة امال رزق الله، والنائب أحمد دندش، والنائب عصام دياب، والنائب احمد بدران البعلي، والنائبة رضوي جعفر، عصام منسي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن.

وناقش الإجتماع، مشكلة مساكن الكوكاكولا، وتقرر تشكيل لجنة لبحث حلول المشكلة، مع الاستمرار في حصر باقى عقود المساكن.

كما تم حصر بعض المشاكل العامة وشكاوى المواطنين بالمحافظة و اعداد مذكرة تفصيلية بها و رفعها للمحافظ.

يشار إلي أن عمارات إسكان الكوكاكولا بمنطقة إعلام الشيخ زايد عمرها 30 عاما وعددها 34 عمارة، كل عمارة بها 20 وحدة سكنية، بإجمالى 680 أسرة، وحصل المواطنون على وحدات سكنية من مديرية الإسكان بنظام تمليك بالتقسيط على 30 سنة وبالتحديد عام 1986.

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