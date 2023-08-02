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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للصحفيين.. خصم 23% على الأدوية المحلية و12% المستوردة.. والتوصيل مجانًا من "اصرفلي"

صدى البلد

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الاتفاق مع الشركة المصرية لكروت التحفيض (إصرفلي) للحصول على خصومات خاصة على الأدوية للسادة الصحفيين بموجب كارنيه النقابة.

ويشمل العرض: خصم 23 % على الأدوية المحلية -  خصم 12 % على الأدوية المستوردة.
ويشمل أيضا  خصم 10 % على مستحضرات التجميل. - الخصم لا يشمل نواقص الأدوية.


واوضحت نقابة الصحفيين ان التوصيل مجانًا خلال ٢٤ ساعة داخل القاهرة والجيزة عدا المدن الجديدة (التجمع – العبور - الشروق – أكتوبر – الشيخ زايد وغيرها).

للتواصل تليفونيا أو عبر واتس اب: 01125457256 - 01011138411

 

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