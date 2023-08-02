للصحفيين.. خصم 23% على الأدوية المحلية و12% المستوردة.. والتوصيل مجانًا من "اصرفلي"

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الاتفاق مع الشركة المصرية لكروت التحفيض (إصرفلي) للحصول على خصومات خاصة على الأدوية للسادة الصحفيين بموجب كارنيه النقابة.

ويشمل العرض: خصم 23 % على الأدوية المحلية - خصم 12 % على الأدوية المستوردة.

ويشمل أيضا خصم 10 % على مستحضرات التجميل. - الخصم لا يشمل نواقص الأدوية.



واوضحت نقابة الصحفيين ان التوصيل مجانًا خلال ٢٤ ساعة داخل القاهرة والجيزة عدا المدن الجديدة (التجمع – العبور - الشروق – أكتوبر – الشيخ زايد وغيرها).

للتواصل تليفونيا أو عبر واتس اب: 01125457256 - 01011138411



