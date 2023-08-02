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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصر والسعودية.. ارتفاع قياسي في صادرات القمح الروسي إلي 33 دولة

القمح
القمح

قدمت روسيا كمية قياسية من الحبوب إلى السوق العالمية خلال الشهر الماضي على الرغم من العقوبات الغربية المتزايدة، وذلك وفقًا لاتحاد الحبوب الروسي.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الروسية في يوليو بلغت 5.68 مليون طن من محاصيل الحبوب من بينها 4.54 مليون طن قمح.

وكانت أكبر ثلاثة مشترين للقمح الروسي هم السعودية (578 ألف طن)، وتركيا (518 ألف طن)، ومصر (467 ألف طن).

كما تم تسليم شحنات إلى إسرائيل (345.000 طن)، وبنجلاديش (222.000 طن)، وتنزانيا (94.000 طن)، والسودان (68.000 طن).

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وأصبحت دول أمريكا اللاتينية من المشترين الجدد للقمح الروسي، على سبيل المثال ، تم شحن 62000 طن إلى البرازيل و 49000 إلى بيرو.

وبشكل عام، تم توريد القمح الروسي إلى 33 دولة في الشهر الماضي، مقارنة بـ 26 دولة في يوليو 2022، وفقًا لتقرير اتحاد الحبوب الروسي.

الحبوب العقوبات الغربية القمح مصر السعودية

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