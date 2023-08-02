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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد كروم: الجماعة الإسلامية استغلت الانفلات في الشارع بعد أحداث الأمن المركزي

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إنه نشأ في أسرة ملتزمة، وسجن والده لمدة عام بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وخرج بعدها متشبعا بفكر الجماعة الإسلامية.

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وأضاف "كروم"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "والدي ظل فترة متصلا بالشيخ إبراهيم عزت حتى شهدت الأسرة عليه بعض التحولات غير المعتادة، وسب هذه التحولات كان الشيخ عبدالله السماوي، وكان عنصرا مهما مؤثرا في الحركة الإسلامية في الستينات والسبعينات، وكان مفتيا لعدد من الحركات الإسلامية".

 

وتابع: "عندما وقعت أحداث الأمن المركزي انقسم التنظيم إلى قسمين، فمنهم من رأى استغلال الفرصة والأجواء وتنفيذ عمليات تضعف النظام، ومنهم من رأى التريث لعدم اكتمال التنظيم".

 

واستطرد: "لكنهم تحركوا واستغلوا الانفلات الأمني، وحلقوا لحاهم في هذا الوقت ونفذوا سلسلة من العمليات الكبيرة، وهم من أشعلوا النار في عدد من الملاهي الليلية، والكنيسة الفرنساوي، وقبض عليهم بعدها، وتم السيطرة على التنظيم".

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