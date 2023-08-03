فرج عامر يفجر مفاجاة بشأن غرامة كهربا

فجر فرج عامر مفاجاة بشأن سداد غرامة محمود كهربا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : حكم المحكمة الرياضية اليوم باعطاء كهربا مهلة تزيد على ٧٠ يوم لدفع الغرامة المقررة علية لنادي الزمالك ، كانت بمثابة زلزال هد احلام وامنيات كثيرة وقد يكون سبب في التعجيل بامور لم تكن متوقعة ، الخطورة الحقيقية هي أنة من المتوقع صدور قرارات اخري من المحكمة الرياضية في قضية كهربا قد تقلب المواضيع رأسا علي عقب ( طبقا لما ذكرة واكدة محامي كهرباالتونسي ، القوي بعلمة وخبرتة داخل اروقة المحكمة الرياضية،والڤيڤا.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار، أن التونسي علي العباسي محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، تأجيل دفع غرامات اللاعب لصالح الزمالك ناديه السابق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة الانضباط سوف تعقد جلستها اليوم الخميس، والمحامي سوف يطلب التأجيل، وحال تم رفض التأجيل، سوف يتم دفع الأموال".