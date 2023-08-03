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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها السكر| تعرف على أسعار 7 سلع غذائية بعد الزيادة العالمية خلال أغسطس

صدى البلد

كشف تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو، وهي ” السكر الأبيض المكرر والقمح، والذرة الصفراء وزيت النخيل وزيت الصويا والارز غير المقشور”،  بينما شهدت سلع أخرى انخفاض مثل “السكر الخام والبن”.

وتوقع التقرير الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، استمرار ارتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر حتى أغسطس الجارى ، وزيادة أسعار السكر الخام حتى أكتوبر 2023.

وارتفعت أسعار السكر الأبيض المكرر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 672.14 دولار للطن مقارنة بشهر مايو الماضي والتي سجلت فيه نحو 707.26 دولار ، وكذلك ارتفعت بمعدل سنوي 19.7%

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