إحم عينك من الجفاف.. بهذه النصائح

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة جفاف العين ويرجع ذلك لعدد من الأسباب وجفاف العين والذي يعرض العين للمخاطر منها تشويش الرؤية والحكة وغيرها من الأضرار، لذلك يجب الحفاظ على العين منعا لتعرضها للجفاف.

نصائح يمكن اتباعها لمنع تعرض العين للجفاف

كشف موقع هيثلي عن نصائح لمنع تعرض العين للجفاف تتمثل فيما يلي :

1- تجنب الأجواء الجافة والمكيفات الهوائية الباردة، حيث تؤدي هذه العوامل إلى جفاف العين.

2- الحفاظ على ترطيب العين بشرب كمية كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالماء.

3- تجنب العوامل المحفزة للتهيج مثل الدخان والغبار.

4- استخدام قطرات العين الرطوبة بانتظام، وخاصة عند الشعور بالجفاف.

5- تجنب الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، والتأكد من وجود إضاءة كافية في الغرفة المستخدمة.

6- استخدام نظارات شمسية لحماية العين من الرياح والأشعة فوق البنفسجية.

7- الحفاظ على نظافة العين والجفن، وتنظيفها بلطف باستخدام الماء الفاتر والقطن.

8- القيام بتمرينات بسيطة للعين، مثل التركيز على جسم بعيد لمدة 20 ثانية ثم التحول إلى جسم قريب لمدة 20 ثانية، لتمرين عضلات العين.

9- الحصول على نوم كافٍ، حيث يؤدي النوم الجيد إلى تجديد خلايا الجسم وتجنب جفاف العين.

10- استشارة الطبيب في حالة استمرار الأعراض المرتبطة بالجفاف، حيث يمكن للطبيب وصف العلاج المناسب لحالتك إذا لزم الأمر.