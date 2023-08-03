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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صعوبة في الرؤية.. احترس| 5 مخاطر لجفاف العين

مخاطر جفاف العين
مخاطر جفاف العين

قال الدكتور أحمد حسنين، استشارى العيون، إن جفاف العين هو اضطراب شائع ينتج عن عدم قدرة العين على إنتاج الدموع بشكل كافٍ أو عدم قدرتها على الحفاظ على الرطوبة الطبيعية للعين.

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مخاطر جفاف العين

وأوضح “حسنين”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هذه المخاطر الشائعة التي يمكن أن يتسبب بها جفاف العين:

التهاب العين: يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى الإصابة بالتهابات العين، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف البصر.

صعوبة في الرؤية: قد يؤدي جفاف العين إلى تشويش الرؤية والشعور بالضبابية، ما يجعل من الصعب رؤية الأشياء بشكل واضح.

التهاب الجفن: يمكن أن يسبب جفاف العين التهاب الجفن، والذي يتسبب في حكة واحمرار العين.

ارتفاع خطر العدوى: يمكن للجفاف أن يؤدي إلى تشقق الجلد حول العين، ما يجعل العين أكثر عرضة للعدوى.

الشعور بالحكة والإحراج: يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى الشعور بالحكة والإحراج، حيث يمكن أن تصبح العين جافة ومتهيجة، ما يجعل من الصعب القيام بالأنشطة اليومية.

لتجنب هذه المخاطر، ينصح باتباع عدة إجراءات للحد من جفاف العين، مثل استخدام قطرات العين الرطوبة، وتجنب الأجواء الجافة والغبار، واستخدام نظارات شمسية لحماية العين من الرياح والأشعة فوق البنفسجية، والحفاظ على ترطيب العين بشرب الماء بشكل كافٍ وتناول الأطعمة الغنية بالماء.

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