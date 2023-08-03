البطولة العربية| سقوط فرق شمال إفريقيا.. وصعود 3 أندية آسيوية إلى ربع النهائي

شهدت منافسات الجولة الثالثة في البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية عديد المفاجآت حيث أطاحت بثلاث فرق من شمال إفريقيا خارج المسابقة من دور المجموعات.

فيما تأهلت فرق عرب آسيا الي دور الثمانية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية وهي السد القطري والاتحاد السعودي والشرطة العراقي.

صدى البلد يرصد انتصارات عرب آسيا واخفاقات فرق شمال افريقيا فى الجولة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

الأشقاء خارج البطولة العربية

ودع فريقا الترجي والصفاقسي التونسيان البطولة العربية للأندية من دور المجموعات، وذلك بتعادلهما سلبًا في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الثالثة.

الفريقان حاولا طيلة أحداث المباراة هز الشباك لكن دون فائدة، ليتقاسما النقاط، ويودعا البطولة العربية للأندية .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الترجي لنقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وتحصل الصفاقسي على أول نقطة له في البطولة العربية للأندية .



الهلال يطيح بالوداد من البطولة العربية

أطاح فريق الهلال السعودي بنظيره الوداد المغربي، البطولة العربية للأندية بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

جاءت ثنائية فريق الهلال عن طريق سيرجي سافيتش وروبين نيفيز في الدقائق 41، 66.

بينما جاء هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة، يتأهل الهلال السعودي إلى ربع النهائي من البطولة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما جاء السد القطري اول المجموعة فيما يأتي فريق الوداد في المركز الثالث بنقطتين ليودع البطولة بشكل رسمي.



السد الي ربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق السد القطري إلى ربع نهائي البطولة العربية بعدما نجح في الفوز على نظيره أهلي طرابلس الليبي، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باولو أوتافيو في الدقيقة 89 لصالح فريق السد القطري.

وبهذا الفوز، يتصدر فريق السد القطري، المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليلحق بالهلال السعودي إلى ربع نهائي البطولة.

الاتحاد يهزم الشرطة العراقي



فاز فريق اتحاد جدة السعودي على الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية .

افتتح أحمد بامسعود التسجيل للاتحاد في الدقيقة 36 بتسديدة صاروخية على الطائر.

وعادل النيجري أبو بكر عبدالمجيد هدف التعادل للشرطة في الدقيقة 80 مستغلًا خطأ فادحًا من مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 9 نقاط مؤمنًا صدارته للمجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الشرطة عند 4 نقاط في المركز الثاني، ليرافق “النمور” للدور المقبل، مستفيدين من تعادل الترجي مع الصفاقسي.

وضرب الاتحاد موعدًا مع الهلال في دور ربع النهائي للبطولة.

وغاب طارق حامد عن الاتحاد في مباراة اليوم بسبب إصابة في الوجه.