عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. أستراليا ستعيد 3 قطع آثار مسروقة إلى بلدها الأصلي

إعادة آثار إلى كمبوديا
إعادة آثار إلى كمبوديا

سوف يعيد المعرض الوطني الأسترالي ثلاث نحاتات برونزية تعود إلى القرنين التاسع والعاشر بعد اكتشاف أنها سرقت إلى كمبوديا.

يأتي ذلك بعد تحقيق استمر لعقد من الزمن أجرته الدولتان لتحديد أصل هذه الأعمال.

txt

مصر ترسل محطات متنقلة إلى مرصد جوما بالكونجو للتخفيف من آثار الأنشطة البركانية

txt

آثار الفيوم: حملة للترويج السياحى بالمحافظة

ورحبت حكومة كمبوديا بهذه الخطوة التاريخية باعتبارها "خطوة مهمة نحو تصحيح مظالم الماضي".

تعود هذه الأعمال الفنية الثلاثة أصلاً إلى مملكة تشامبا التي كانت تسكن في فيتنام وأجزاء من كمبوديا.

ويقول المعرض الوطني الأسترالي إنه اشترى النحاتات عام 2011 مقابل 2.3 مليون دولار أسترالي من تاجر الآثار البريطاني دوغلاس لاتشفورد الذي توفي عام 2020.

وأشار إلى تورط السيد لاتشفورد في الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية منذ عام 2016، مع وجود تهم تتعلق بالاتجار في القطع الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة حوكم بها عام 2019.

وفقًا لطبعة ABC، تم حفر التماثيل الثلاثة في تبونغ خموم في شرق كمبوديا عام 1994 قبل تهريبها إلى تجار الفن الدوليين عبر تايلاند ووصولها إلى مجموعة لاتشفورد.

عملت ابنة لاتشفورد ناوابان كريانغساك جنبًا إلى جنب مع باحثين من المعرض الوطني الأسترالي ووزارة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية لإعادة البضائع.

الإتجار غير المشروع الاعمال الفنية الثقافة والفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه| تفاصيل

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: نهتم بآراء المواطنين عبر الاستبيانات

تحذير عاجل من روسيا بشأن نشر الولايات المتحدة صواريخ خطيرة في اليابان

مدبولي يتابع انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية وتطبيق منظومة البرامج الإلكترونية

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

مصير ركاب توقفت بهم لعبة ملاهي على ارتفاع 200 قدم في أمريكا

الاستيقاظ متأخرا في هذا اليوم يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ