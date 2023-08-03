لأول مرة.. أستراليا ستعيد 3 قطع آثار مسروقة إلى بلدها الأصلي

سوف يعيد المعرض الوطني الأسترالي ثلاث نحاتات برونزية تعود إلى القرنين التاسع والعاشر بعد اكتشاف أنها سرقت إلى كمبوديا.

يأتي ذلك بعد تحقيق استمر لعقد من الزمن أجرته الدولتان لتحديد أصل هذه الأعمال.

ورحبت حكومة كمبوديا بهذه الخطوة التاريخية باعتبارها "خطوة مهمة نحو تصحيح مظالم الماضي".

تعود هذه الأعمال الفنية الثلاثة أصلاً إلى مملكة تشامبا التي كانت تسكن في فيتنام وأجزاء من كمبوديا.

ويقول المعرض الوطني الأسترالي إنه اشترى النحاتات عام 2011 مقابل 2.3 مليون دولار أسترالي من تاجر الآثار البريطاني دوغلاس لاتشفورد الذي توفي عام 2020.

وأشار إلى تورط السيد لاتشفورد في الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية منذ عام 2016، مع وجود تهم تتعلق بالاتجار في القطع الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة حوكم بها عام 2019.

وفقًا لطبعة ABC، تم حفر التماثيل الثلاثة في تبونغ خموم في شرق كمبوديا عام 1994 قبل تهريبها إلى تجار الفن الدوليين عبر تايلاند ووصولها إلى مجموعة لاتشفورد.

عملت ابنة لاتشفورد ناوابان كريانغساك جنبًا إلى جنب مع باحثين من المعرض الوطني الأسترالي ووزارة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية لإعادة البضائع.