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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بقطاع الدَّرَّاسة

سلامة داوود
سلامة داوود

 قام  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بقطاع كليات الجامعة بالدَّرَّاسة، وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى الطلاب بنفسه؛ للوقوف على مستوى حفظ القرآن الكريم ومدى اتقانهم له، وتفقد معظم اللجان التي يقوم عليها أساتذة أكفاء، وتضم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر.

من ناحية أخرى قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا بمختلف القطاعات بفرع البنات، والتي تعقد بمقر مركز الحاسب الآلي بفرع البنات؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي، والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمركز ،والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

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