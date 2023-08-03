وصول أول رحلة لمواطنين بريطانيين بعد إجلائهم من النيجر إلى باريس

وصلت المجموعة الأولى من الرعايا البريطانيين الذين تم إجلاؤهم من النيجر إلى باريس، وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن 14 بريطانيا كانوا على متن الطائرة الفرنسية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن "عددا قليلا جدا من الرعايا البريطانيين" ظلوا في النيجر، وفقا لما أوردته إذاعة "بي بي سي".

ونظمت بعض الدول من بينها فرنسا وإيطاليا رحلات جوية لمواطنيها، وبعض مواطني الدول الأخرى لإجلاءهم من النيجر.

وكانت المملكة المتحدة قد نصحت في السابق الرعايا البريطانيين بتسجيل مكان وجودهم والبقاء في منازلهم، ويعتقد أن هناك أقل من 100 بريطاني في النيجر.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية: "بقي سفير المملكة المتحدة وفريق أساسي في النيجر لدعم العدد القليل جدا من الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا هناك، ونحن ممتنون للفرنسيين لمساعدتهم في هذا الإجلاء".

وقال دودن: "نصيحتنا مستمرة إذا كنت هناك وتحتاج إلى مساعدة للخروج، تواصل مع السفارة، لا يزال لدينا موظفون على الأرض وسنعمل على تقديم هذه المساعدة".

وشهدت النيجر انقلابا عسكريا في 26 يوليو الماضي، ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، قاده عبد الرحمن تشياني رئيس الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه بعد يومين من الانقلاب رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.