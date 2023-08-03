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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة بدعوى طلاق للضرر: بشتغل في وظيفتين عشان أصرف على عيالي

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حضرت سيدة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب تضررها من رفضه العمل ويطالبها بتحمل نفقات المنزل والأطفال. 

 

دعوى طلاق للضرر 


قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها منذ 3 سنوات زواج صالونات، أنجبت منه 3 أطفال، في السنة الأولى من الزواج كان يعمل بشكل متقطع، لكن بعد ذلك ترك العمل وفضل المكوث في المنزل، ويريدها أن تكون رجل البيت.   

أضافت الزوجة أنها تعمل في وظيفتين حتى تتمكن من توفير نفقات أطفالها، بعد تخلي زوجها عن المسؤولية، ومكوثه في المنزل بلا عمل ليلا نهارا، وعندما واجهته كان يبرر لها أنه في حالة نفسية سيئة ويعاني من الاكتئاب. 
 

قضايا محكمة الأسرة


تابعت الزوجة: بعد سنتين من تركه للعمل قمت برفع دعوى طلاق للضرر، وقررت الاستقلال برفقة أبنائي الثلاثة، ولكن عندما علم زوجي قام بالتعدي عليَّ بسلاح أبيض محدثا بي إصابات، فتركت المنزل وذهبت لمنزل أسرتي، ليشهر بي ويطلبني في بيت الطاعة. 

واصلت: بالرغم من انفصالي عنه ورفع دعوى طلاق للضرر إلا أنه مازال يطالبني بالإنفاق عليه ويرسل لي رسائل يتوسل بأن لا أتركه رغم رفضه عدم تحمل المسؤولية أو الذهاب لتلقي علاج الاكتئاب ومحاولته المستميتة لأخذ أموالي والاستيلاء عليها. 

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بعدما لاحقته ببلاغات لاسترداد حقوقها، وتقديمها لمستندات تثبت عدم إنفاقه على الأطفال، ومازالت الدعوى منظورة في المحاكم حتى الآن.

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