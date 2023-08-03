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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسرائيليون منفصلون عن واقع دولتهم.. مظاهرات ضد تقليص ديمقراطية المحتل

صدى البلد

تتعرض إسرائيل لموجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي تطالب باحترام ديمقراطية الدولة، وفي تحليل نشرته الأسوشيتد برس، ترصد، وكالة الأخبار الأمريكية، تناقض الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تفتقر إلى أي رسالة واضحة لمعارضة الحكم العسكري الإسرائيلي المفتوح لملايين الفلسطينيين.

 

وبحسب التحليل، يعكس هذا التناقض الاعتقاد السائد بين اليهود الإسرائيليين بأن الصراع مع الفلسطينيين مستعصي على الحل ومنفصل بطريقة ما عن الصراع الداخلي الإسرائيلي.

 

يقول منتقدو حركة الاحتجاج، بمن فيهم الفلسطينيون، إن مثل هذه الدعوة الانتقائية للمثل الديمقراطية تُظهر مدى انفصال الإسرائيليين عن الواقع القاسي لأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف تحليل الأسوشيتد برس، إن المتظاهرين يتحدثون ويحتجون من أجل الديمقراطية بينما في نفس الوقت لا يعارضون الديكتاتورية والإحتلال للفلسطينيين، وهو الأمر الذي يكشف إنهم يخشون فقط أن تتأثر امتيازاتهم وحقوقهم بقانون الأصلاح القضائي الأخير. 

 

يتظاهر الإسرائيليون ضد مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء من خلال الحد من الرقابة القضائية على صنع القرار الرسمي والتشريع.

 

تقول حركة الاحتجاج إن رسالتها المحدودة ضد الإصلاح القضائي هي التي تجمع واحدة من أكبر حركات الاحتجاج وأكثرها استدامة التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق، حيث جلبت عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع على مدار الثلاثين أسبوعًا الماضية.

 

تقول حكومة نتنياهو، المكونة من أحزاب قومية متطرفة ومتدينة ذات علاقات وثيقة مع حركة الاستيطان في الضفة الغربية، إن الإصلاح سيعيد السلطة للمشرعين المنتخبين وسيكبح ما تقول إنه نظام قضائي مفرط التدخل.

 

وأكد التحليل، أن مجموعة صغيرة من النشطاء الذين يلوحون بالأعلام الفلسطينية، شاركوا لكنهم ظلوا على الهامش.في بعض الحالات، تم نبذهم من قبل المنظمين الذين خافوا من أن ذكر الاحتلال سيقوض بطريقة ما حركة الاحتجاج. 

 

المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الذين يشكلون خمس السكان، توقفوا عن الاحتجاجات جزئياً لأن المظاهرات تتجاهل الاحتلال.

 

قال درور إتكيس، الناشط المناهض للاحتلال، الاحتجاج ضد تقليص المساحة الديمقراطية لليهود. ليس لدى معظم اليهود في إسرائيل مشكلة مع قيام إسرائيل بفرض نظام فصل عنصري في الضفة الغربية. 

 

يرى درور إتكيس أن غياب الموضوعات المتعلقة بالاحتلال هو استراتيجية تهدف إلى توحيد الجماعات المتباينة ضد تهديد وشيك. 

 

اتصلت وكالة أسوشيتد برس بالعديد من قادة الاحتجاج الذين إما رفضوا التعليق أو لم يردوا على أسئلة حول التناقضات.

 

استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض يسعي الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة فيها، في حرب عام 1967. انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 وفرضت حصارًا على القطاع. يعيش الآن أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في ظل حكم ذاتي محدود، لكن إسرائيل تسيطر على أجزاء كبيرة من حياتهم، بما في ذلك التنقل والسفر، وتصاريح البناء في مناطق معينة وأجزاء مهمة من الاقتصاد. وكثيرا ما يستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية فيما يقول إنه محاولة لإحباط التشدد.

 

هذه الحقائق المتناقضة دفعت الجماعات الحقوقية إلى القول بأن نظام الفصل العنصري قد ترسخ. وتنفي إسرائيل بشدة مثل هذه المزاعم. وتقول إن الضفة الغربية منطقة متنازع عليها يجب تحديد مصيرها من خلال المفاوضات التي تحتضر منذ فترة طويلة.

 

بعد سنوات من الصراع الدامي مع الفلسطينيين، يرى العديد من الإسرائيليين اليهود أن الاحتلال نتيجة ثانوية حتمية للوضع الأمني اليائس. ويتهم آخرون الفلسطينيين برفض عروض السلام، وهو ادعاء يرفضه الفلسطينيون.

 

قال شعوان جبارين، رئيس منظمة الحق الفلسطينية الحقوقية، إنه يعتبر الاحتجاجات كفاحًا إسرائيليًا داخليًا للحفاظ على الوضع الراهن الذي أدى فقط إلى ترسيخ الاحتلال.

 

وأضاف: ما هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟ الديمقراطية لا تتوافق مع الاحتلال. 

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