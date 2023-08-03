البرلمان العربي يدعو لضرورة إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية الليبية

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، السفير عبد المطلب أدريس ثابت المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي ،حيث تم التباحث حول ابرز المستجدات على الساحة الليبية.

وخلال اللقاء أكد العسومي حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الدولة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، داعيا إلى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وشدد العسومي على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وسعيها الحثيث نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

و أكد العسومي على دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، مرحباً في هذا السياق بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي الليبي وممثلي مختلف القوى السياسية الليبية وبمشاركة أيضاً الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية .

وبدوره ثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي لدعم الاستقرار في ليبيا على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية.

