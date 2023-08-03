الأمم المتحدة تعرب عن بالغ قلقها للقتال الدائر في السودان

أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس عن بالغ قلقها إزاء التأثير الخطير للقتال بين ميليشيات الدعم السريع والجيش السوداني على المدنيين في منطقة دارفور

كما أدانت الأمم المتحدة - بحسب الشرق للأخبار - بشدة الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة من قبل ميليشيات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة، ولا سيما في محلية سِربا في غرب دارفور.

كما عبرت عن قلقها إزاء حوادث مماثلة في نيالا بجنوب دارفور وزالنجي بوسط دارفور

فيما دعت جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية على وقف عملياتهم العسكرية فوراً؛ وكذا جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية لاستئناف المحادثات التي تيسرها جدة

وأكدت البعثة علي التزامها بدعم وتسهيل الجهود المبذولة نحو حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان.